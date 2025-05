Tanti giocatori festeggiano un gol formando un cuore con le mani: da Pato, uno dei primi a farlo, a Di Maria passando per tantissimi altri protagonisti del recente passato e del presente. Forse però non tutti sanno che in Costa Rica c’è una squadra famosa per un altro tipo di cuore: l’organo umano vero e proprio. Ecco la storia dello stadio Alejandro Morera Soto e del suo cuore