Gli allenatori con più vittorie all'esordio nei top campionati d'Europa: Maresca fa 7 su 7
Solo vittorie in Premier League per il Manchester City targato Maresca, che dallo scorso 23 agosto ha infilato 7 successi in altrettante partite. Si tratta di una partenza da record in Inghilterra per un allenatore all'esordio con un club, ma non nei top 5 campionati d'Europa. In Italia lo supera un primato risalente al 2013. E c'è chi ha vinto le prime 14 partite sulla nuova panchina... (dati Opta)
- Merito dell'ultimo successo contro l'Ipswich, battuto 3-2 all'Etihad, ma soprattutto della striscia di vittorie dal suo esordio in Premier League come manager del Manchester City.
- Mai un allenatore aveva iniziato con 7 vittorie nelle prime 7 partite di campionato in Inghilterra. Una serie ancora aperta per Enzo Maresca...
Ma quali sono le migliori partenze vincenti di sempre degli allenatori nei top 5 campionati d'Europa? Ecco la classifica
- Vittorie da esordiente nelle prime partite di campionato: 6
- Squadra: Bayern Monaco
- Campionato: Bundesliga
- Stagione: 1998/99
- Vittorie da esordiente nelle prime partite di campionato: 6
- Squadra: Chelsea
- Campionato: Premier League
- Stagione: 2009/10
- Vittorie da esordiente nelle prime partite di campionato: 6
- Squadra: Manchester City
- Campionato: Premier League
- Stagione: 2016/17
- Vittorie da esordiente nelle prime partite di campionato: 6
- Squadra: Manchester United
- Campionato: Premier League
- Stagione: 2018/19
- Vittorie da esordiente nelle prime partite di campionato: 7
- Squadra: Espanyol
- Campionato: Liga
- Stagione: 1952/53
- Vittorie da esordiente nelle prime partite di campionato: 7
- Squadra: Juventus
- Campionato: Serie A
- Stagione: 1976/77
- Vittorie da esordiente nelle prime partite di campionato: 7
- Squadra: Sporting Gijon
- Campionato: Liga
- Stagione: 1979/80
- Vittorie da esordiente nelle prime partite di campionato: 7
- Squadra: Bayern Monaco
- Campionato: Bundesliga
- Stagione: 1995/96
- Vittorie da esordiente nelle prime partite di campionato: 7
- Squadra: Real Madrid
- Campionato: Liga
- Stagione: 2004/05
- Vittorie da esordiente nelle prime partite di campionato: 7
- Squadra: Barcellona
- Campionato: Liga
- Stagione: 2017/18
- Vittorie da esordiente nelle prime partite di campionato: 7
- Squadra: Barcellona
- Campionato: Liga
- Stagione: 2024/25
- Vittorie da esordiente nelle prime partite di campionato: 7 (serie ancora aperta)
- Squadra: Manchester City
- Campionato: Premier League
- Stagione: 2026/27
- Vittorie da esordiente nelle prime partite di campionato: 8
- Squadra: Juventus
- Campionato: Serie A
- Stagione: 1930/31
- Vittorie da esordiente nelle prime partite di campionato: 8
- Squadra: Barcellona
- Campionato: Liga
- Stagione: 2013/14
- Vittorie da esordiente nelle prime partite di campionato: 8
- Squadra: Napoli
- Campionato: Serie A
- Stagione: 2021/22
- Vittorie da esordiente nelle prime partite di campionato: 10
- Squadra: Roma
- Campionato: Serie A
- Stagione: 2013/14
- Vittorie da esordiente nelle prime partite di campionato: 14
- Squadra: Psg
- Campionato: Ligue 1
- Stagione: 2018/19