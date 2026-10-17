Solo vittorie in Premier League per il Manchester City targato Maresca, che dallo scorso 23 agosto ha infilato 7 successi in altrettante partite. Si tratta di una partenza da record in Inghilterra per un allenatore all'esordio con un club, ma non nei top 5 campionati d'Europa. In Italia lo supera un primato risalente al 2013. E c'è chi ha vinto le prime 14 partite sulla nuova panchina... (dati Opta)

GLI HIGHLIGHTS DI PREMIER