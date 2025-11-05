Offerte Sky
Tutti i direttori sportivi della Serie A (e i loro profili): Goretti nuovo ds Fiorentina

le schede fotogallery
20 foto

Dopo la separazione con Pradè la Fiorentina ha annunciato Roberto Goretti (già direttore tecnico dalla stagione 2024/25) come nuovo direttore sportivo. Tra chi è appena arrivato e chi siede ai tavoli della dirigenza da oltre un decennio ci sono classici ds, ma anche dg e direttori dell'area tecnica: chi sono i volti (a volte) nascosti che guidano le venti squadre della Serie A

    Serie A: Ultime Notizie

    Arbitri Serie A, 11^ giornata: le designazioni

    Serie A

    Ufficiali le designazioni degli arbitri dell'undicesima giornata di Serie A. Si parte con...

    "San Siro, ultimo stadio": il podcast

    novità

    "San Siro, ultimo stadio" racconta come si è arrivati alla vendita di San Siro e dell’area...

    Gimenez: "Giocato con una lesione alla caviglia"

    Milan

    Dopo un inizio di stagione complicato, Santiago Gimenez ha comunicato, attraverso un post su...