Tutti i direttori sportivi della Serie A (e i loro profili): Goretti nuovo ds Fiorentina
Dopo la separazione con Pradè la Fiorentina ha annunciato Roberto Goretti (già direttore tecnico dalla stagione 2024/25) come nuovo direttore sportivo. Tra chi è appena arrivato e chi siede ai tavoli della dirigenza da oltre un decennio ci sono classici ds, ma anche dg e direttori dell'area tecnica: chi sono i volti (a volte) nascosti che guidano le venti squadre della Serie A
- Classe 1976, è l'ultima novità del campionato in quanto a direttori sportivi, prende il posto di Pradé dopo la separazione tra club ed ex ds. Già direttore tecnico dalla stagione 2024/25, per lui esperienze in passato con Perugia, Cosenza e Reggiana.
- A Bergamo dall'estate del 2022, tra gli artefici dei colpi di mercato degli ultimi anni in casa Atalanta. Prima ancora aveva lavorato a lungo nel Verona.
- Per la precisione Marco Di Vaio è il direttore sportivo e Giovanni Sartori il direttore dell'area tecnica. Sugli ultimi clamorosi exploit dei rossoblù (lo storico ritorno in Champions e la vittoria della Coppa Italia) c'è la firma dell'ex Atalanta Sartori, autentico prodigio tra plusvalenze e colpi azzeccati sul mercato, in campo come in panchina.
- Una lunghissima carriera da dirigente iniziata negli anni Novanta all’Atletico Leonzio in C2. Al Cagliari dall'estate 2025: un passato - tra gli altri - con Lecce, Bari, Spezia e Frosinone. La stella polare al Sassuolo come direttore dell'area tecnica dal 2015/16: al primo anno sesto posto e storico pass qualificazione Europa League.
- Carlalberto detto "Charly" Ludi, al Como dal 2019, ha avuto un ruolo fondamentale nel percorso di crescita della società, culminato con il ritorno in Serie A dopo ventuno anni. Fondamentale, nel club, anche il ruolo di Domenico Vassallo come Head of Football Operations.
- Altro profilo consolidato nel tempo: fin dal suo arrivo nel club nel 2021 ha contribuito alla valorizzazione della società con due promozioni in A (2021/22 e 2024/25) e una semifinale di Coppa Italia (2022/23) nel proprio palmares.
- Il suo ruolo preciso è quello di Chief of Football, ufficializzato pochi giorni fa poco prima dell'arrivo di De Rossi in panchina. Classe 1989, già direttore sportivo, capo-scouting e osservatore con Monaco, Lille, Excelsior Mouscron, Bordeaux e Lens.
- Una vita all'Inter e tra i protagonisti dirigenziali degli ultimi anni (e scudetti) nerazzurri insieme a Beppe Marotta. Era entrato nel club come coordinatore del vivaio già dal 1998. È ds dell'Inter da più di dieci anni.
- Per la precisione Direttore tecnico, a partire dal luglio 2025, a diretto riporto del Direttore generale Damien Comolli. Vent'anni da calciatore tra il 1997 e il 2016, poi subito dirigente ricoprendo ruoli di rilievo in Grecia (tre campionati e una coppa nazionale con l'Olympiacos), in Inghilterra (lo storico ritorno del Nottingham Forest in Premier) e in Italia col Monza.
- Nel mondo Lazio dal 2022, prima a livello giovanile, poi come successore di Igli Tare nel 2023. Tappa precedente di carriera alla Salernitana, dove era stato l'uomo di riferimento di Lotito tra il gennaio del 2014 e il gennaio del 2022 (conquistando una promozione in B e una in A).
- Corvino è una delle figure storiche del calcio dirigenziale italiano. Inizio di carriera negli anni Ottanta, già una prima tappa a Lecce a inizio anni Duemila, le tante stagioni nella Fiorentina e il ritorno in Puglia nel 2020. Al Lecce Corvino è il Direttore generale dell'area tecnica, e lavora con Stefano Trinchera, il ds.
- È l'uomo che sta provando a rilanciare il Milan dopo la deludente stagione 2024/25. Tantissima esperienza nella Lazio con quindici anni alla guida sportiva del club. Nel suo palmares laziale - tra colpi di mercato e plusvalenze - anche tre Coppe Italia (tra cui quella del 2013 vinta in finale contro la Roma) e altrettante Supercoppe italiane.
- Se sullo scudetto del 2023 la firma dirigenziale era stata quella di Cristiano Giuntoli, quella del tricolore 2025 è di Giovanni Manna, l'uomo - per dirne una - dell'intuizione McTominay. Prima ancora era stato il cervello della Next Gen juventina che ha portato tanti giovani alla prima squadra bianconera. Nel curriculum esperienze anche a Forlì e in Svizzera con Zeman.
- Altro ex juventino, dal gennaio 2025 al Parma nel ruolo di amministratore delegato. In bianconero era stato responsabile del settore giovanile e Football Chief of Staff.
- C'è anche il suo nome sul secondo posto con annessa promozione dalla B alla A dello scorso campionato. In passato aveva lavorato anche a Siena e Modena.
- Nel tridente della nuova Roma insieme a Ranieri e Gasperini. Per lui è un recentissimo ritorno nella capitale dopo gli anni tra il 2011 e il 2019. In mezzo il Milan, con cui firma lo scudetto del 2023.
- Impossibile non citare Giovanni Carnevali al suo fianco in qualità di Amministratore delegato e Direttore generale. Palmieri è il ds ed è al Sassuolo in società dal 2015. Prima ancora aveva lavorato con Bari e Parma.
- Per la precisione Responsabile dell'area tecnica del club, incarico ricoperto a partire dal 2020. Dopo aver chiuso nel 2012 l’attività agonistica nella Giacomense (provincia di Ferrara), aveva immediatamente iniziato la carriera da direttore sportivo. Pochi anni dopo, con la fusione tra la stessa Giacomense e la Spal, era diventato il ds della formazione estense condotta dalla Lega Pro fino alla Serie A.
- Il Responsabile dell'area tecnica è l'ex Gokhan Inler, mentre Nani ricopre il ruolo di Group Technical Director, coordinando le strategie sportive di Udinese e Watford. Ex del West Ham - Nani è stato il primo direttore tecnico italiano di una squadra di Premier -, per lui esperienze anche con Reading, Brescia e Al-Jazira
- Autentico mago del calciomercato. Inizia la sua carriera nella Varese di papà Ricky, leggenda da quelle parti. Poi Palermo, Carpi, Genoa, Bari, Padova e due volte il Verona, dove pesca semi-sconosciuti praticamente ogni estate stupendo, ogni volta, per visione e conoscenza di ogni latitudine calcistica.