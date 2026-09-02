Serie B, gli allenatori esonerati nella stagione 2026 2027: Giampaolo è il primo
È arrivato il primo esonero della stagione in Serie B. La Cremonese ha sollevato dall'incarico Marco Giampaolo dopo appena due giornate di campionato, nonostante il successo sul Parma in Coppa Italia. Al suo posto il club grigiorosso ha scelto Fabio Pecchia, pronto a tornare a Cremona dopo la promozione conquistata nel 2021/22. Da qui in poi aggiorneremo tutti i cambi in panchina della Serie B 2026/27
- Marco Giampaolo è il primo allenatore esonerato in Serie B nella stagione 2026/27. La Cremonese ha deciso di cambiare guida tecnica dopo le prime due giornate di campionato, nonostante il 2-0 contro il Parma e il passaggio del turno in Coppa Italia
- Per sostituire Giampaolo, la Cremonese ha scelto Fabio Pecchia. Per l'ex allenatore del Parma si tratta di un ritorno: aveva già guidato i grigiorossi nella stagione 2021/22, conclusa con la promozione in Serie A. Pecchia è atteso per la firma sul contratto e il primo allenamento con la squadra