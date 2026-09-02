 Serie B, gli allenatori esonerati nella stagione 2026 2027 | Sky Sport
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Serie B, gli allenatori esonerati nella stagione 2026 2027: Giampaolo è il primo

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È arrivato il primo esonero della stagione in Serie B. La Cremonese ha sollevato dall'incarico Marco Giampaolo dopo appena due giornate di campionato, nonostante il successo sul Parma in Coppa Italia. Al suo posto il club grigiorosso ha scelto Fabio Pecchia, pronto a tornare a Cremona dopo la promozione conquistata nel 2021/22. Da qui in poi aggiorneremo tutti i cambi in panchina della Serie B 2026/27

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