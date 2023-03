Nella storia del calcio europeo, soltanto un allenatore (con almeno 20 match all’attivo) aveva ottenuto una media punti più alta del tedesco prima di essere esonerato. L’ormai ex tecnico del Bayern Monaco, sostituito da Tuchel, è secondo in questa speciale classifica. Nella top 10 di allenatori esonerati con la media punti più alta ci sono anche tre ex del Real Madrid (dati: Transfermarkt)

BAYERN: ECCO PERCHÉ È STATO ESONERATO NAGELSMANN