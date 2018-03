Esclusiva Sheva: "Sono pronto ad allenare un club"

Shevchenko continua a vincere. Dopo averlo fatto per quasi un decennio da giocatore rossonero, ora per l'ex attaccante c'è la nuova vita da commissario tecnico dell'Ucraina. Con la nazionale ha appena battuto il Giappone in amichevole: 2-1 grazie all'autorete di Ueda e al gol di Karavaev.

La panchina della nazionale piace all'ex Milan, ma nel futuro si vedrebbe bene su quella di un club. Così rivela nell'intervista a "I SIGNORI DEL CALCIO" in onda sabato 31 marzo alle 13 su Sky Sport 1 (in replica domenica 1° aprile alle 13.30 e alle 19.45, sempre su Sky Sport 1) disponibile già da mercoledì i tra le “Primissime” di Sky On Demand.