Chissà se le pensava durante le sue nuotate solitarie al largo, prima del classico spaghettino con le arselle a cui non riesce a dire di no; o se gli venivano in mente standosene seduto in poltrona a fumare l'amato sigaro. Le idee sono tutto, specie per un allenatore. E Marcello Lippi, che lo sa bene, le ha sempre cercate, ma non inseguite con affanno. Ha sempre pensato calcio, la mente al lavoro 24 ore su 24, ma allo stesso tempo c’era spazio anche per la nuotata, lo spaghettino, il sigaro. Poi, all’improvviso, Eureka!

Esiste anche un Lippi “filosofo”, che pochi conoscono. Uno a cui piace discutere nel senso più puro del termine: tesi che si confrontano, le idee che circolano, la risoluzione di un problema. Ha scritto un libro, “Il gioco delle idee”, in cui cerca di spiegare la sua filosofia, sintetizzabile in questa frase: “Cos’è un’azione ben riuscita se non un pensiero concreto in grado di aggirare un ostacolo?”. Quelli che ha risolto in carriera, come vedremo, sono per lo più problemi tattici, ma c’è modo e modo di farlo. Il suo ha sempre contemplato la presenza di un sigaro.