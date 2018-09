Anche la Roma, dopo il Milan quest'anno e la Juventus lo scorso, avrà la sua squadra femminile. Le ragazze, che saranno guidate dall'allenatrice Elisabetta Bavagnoli, sono state presentate oggi nella suggestiva location di piazza di Spagna, nel centro di Roma. Ognuna di loro è scesa lungo la scalinata di Trinità dei Monti accompagnata da un giocatore della prima squadra, tra i quali anche Pastore, Florenzi e De Rossi. Quest'ultimo ha chiuso la sfilata, accompagnando il capitano della squadra femminile Elisa Bartoli, che ha poi dichiarato: "Da romana e romanista è un privilegio indossare questa fascia al braccio. Sono certa che faremo grandi cose e che ci toglieremo tante soddisfazioni". Sulla stessa lunghezza d'onda l'allenatrice: "Vogliamo dire la nostra, essere protagoniste in campionato. E far appassionare le persone al calcio femminile".

Il 15 settembre l'esordio in campionato



La squadra esordirà allo stadio Tre Fontane, sede di tutti i match casalinghi, in occasione del primo Trofeo Luisa Petrucci, in programma domenica pomeriggio contro la Florentia. Il debuto ufficiale invece avverrà il 15 settembre, data d'inizio della Serie A femminile composta da un girone unico a 12 squadre. Alla presentazione anche il dg giallorosso Mauro Baldissoni, che ha commentato: "La Roma per noi è una piattaforma sociale e un'azienda culturale, lo abbiamo ribadito più volte. Per questo abbiamo deciso di investire nella promozione e nello sviluppo del calcio femminile. Auguriamo il meglio alla squadra - ha detto - da oggi queste ragazze che giocano a calcio coni colori giallorossi fanno parte della famiglia della Roma". In rappresentanza del Comune di Roma, c'era l'assessore allo Sport Frongia: "