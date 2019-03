Non ha più la lunga chioma da “Re Leone” e il fisico scolpito dei tempi d’oro. Non segna più gol spettacolari mimando la mitraglia. Eppure, l’amore di Firenze per Gabriel Omar Batistuta è più vivo che mai. L’argentino è tornato a Firenze per festeggiare con i tifosi Viola il suo 50° compleanno. Una festa in Piazza della Signoria, in pieno centro cittadino, due mesi dopo la data ufficiale. “Batigol” è salito sul palco mentre lo speaker, come in uno stadio, scandiva il suo nome. “Grazie a tutti, amo Firenze, la mia seconda casa: mi sono innamorato di questa città quando sono arrivato e la continuerò ad amare”, le parole dell’ex attaccante argentino. E mentre la marea umana colorata di Viola gli intonava i cori del passato, ecco spuntare diverse sciarpe vintage con il suo nome: a Batistuta deve essere sembrato di giocare allo Stadio Franchi. La storia tra l'argentino e la Fiorentina è iniziata nel 1991 e si è conclusa nel 2000, dopo 203 gol in 331 partite con la maglia Viola. Difficile dimenticare, difficile dimenticarsi.