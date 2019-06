Tanti campioni di nuovo riuniti per regalare gol, spettacolo ma soprattutto per un motivo benefico: parte dell'incasso sarà devoluto infatti all'Ospedale Pediatrico Bambin Gesù. Sul centrale dello Stadio di Tennis del Foro Italico, andrà infatti in scena "La Notte dei Re" tra le squadre capitanate da Francesco Totti e Luis Figo. L'atteso incontro di calcio 6 contro 6, previsto su due tempi da 30 minuti ciascuno promette di stupire davvero tutti. Saranno tantissime le leggende che giocheranno al Foro Italico (diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Football, sul digitale terrestre e in chiaro su Tv8 dalle 21). Tra i tanti campioni, ad esempio, vedremo in campo Pirlo, Julio Cesar, Roberto Carlos, Hierro, Aldair, Toni, Cambiasso, ma non saranno gli unici nomi. Commento e pre partita saranno affidati a Marco Cattaneo e Riccardo Trevisani, con Paolo Assogna e Angelo Mangiante a bordocampo e per le interviste.

Squadra Totti:

Francesco Totti, Angelo Peruzzi, Morgan De Sanctis, Gianluca Zambrotta, Aldair, Cristian Chivu, Marco Cassetti, Vincent Candela, Simone Perrotta, Damiano Tommasi, Alberto Aquilani, David Pizarro, Andrea Pirlo, Antonio Cassano, Luca Toni e Marco Borriello

Squadra Figo:

Luis Figo, Julio Cesar, Vitor Baia, Michel Salgado, Fernando Hierro, Marco Materazzi, Roberto Carlos, Esteban Cambiasso, Dejan Stankovic, Gaizka Mendieta, Clarence Seedorf, Simao, Robert Pires, Hernan Crespo, Nuno Gomes e Patrick Kluivert.