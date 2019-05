Domenica 2 giugno, al Foro Italico di Roma, andrà in scena "La Notte dei Re", l'evento benefico che vedrà contrapposte due squadre di grandi leggende e il cui ricavato sarà devoluto per la costruzione del nuovo Istituto dei Tumori e dei Trapianti del Bambino Gesù. La partita sarà trasmessa su Skyì Sport Uno a partire dalle 20.30. I capitani delle due formazioni, come noto da settimane, saranno Francesco Totti da una parte e Luis Figo dall'altra. I due campioni si affronteranno in un 6 vs 6 e già in questi giorni si sono lanciati più volte, attraverso i social, il guanto della sfida. Una serie di botta e risposta simpatici a cui va aggiunto l'ultimo episodio, in cui il protagonista è diventato Julio Cesar. L'ex portiere dell'Inter giocherà nella squadra del portoghese che, con un video messaggio, ha 'avvertito' l'avversario: “Francè amico, tu sarai pure il re di Roma, ma tu sai che io ho un imperatore: Julio Cesar, amico!” ha detto Figo a Francesco Totti. Ma la risposta dell'ex capitano giallorosso non si è fatta attendere. "Ecco, digli di fargli il bravo eh, perché lui mi conosce bene a me... - le parole dell'attuale dirigente della Roma -. Il cucchiaio se lo ricorda bene!”. Il riferimento di Totti è, ovviamente, legato alla splendida rete che il numero 10 realizzò in una notte di San Siro di quasi 14 anni fa. Un gustoso antipasto dello spettacolo che andrà in scena domenica.