L'Atalanta batte il Marsiglia e si qualifica per la storica finale Europa League che si disputerà a Dublino il 22 maggio alle 21 contro il Bayer Leverkusen. È già corsa ai biglietti per assistere all'evento ed è stato lo stesso club bergamasco a dare tutte le indicazioni necessarie per chi vorrà recarsi alla Dublin Arena (Aviva Stadium). I biglietti a disposizione dei tifosi dell'Atalanta saranno 12mila.

Quando e come prenotare i biglietti di Atalanta-Bayer Leverkusen Secondo quanto comunicato dall'Atalanta, le modalità stabilite dalla UEFA, per acquistare il biglietto per assistere alla finale prevede che a partire da lunedì 13 maggio sarà possibile effettuare la prenotazione gratuita sul sito Vivaticket (il link per accedere alla pagina dedicata sarà successivamente pubblicato) del codice di accesso, fornito dalla UEFA e necessario per l'acquisto sul portale della UEFA stessa.

Le tre fasi di prenotazione Il club bergamasco fa sapere che sono previste tre distinte fasi per la prenotazione del codice le cui date verranno comunicate a breve: Prima fase : riservata agli abbonati al girone di Uefa Europa League 2023-2024 e/o al campionato di Serie A 2023-2024;

: riservata agli abbonati al girone di Uefa Europa League 2023-2024 e/o al campionato di Serie A 2023-2024; Seconda fase : riservata, in caso di disponibilità residue, ai possessori di Dea Card in corso di validità emesse prima di sabato 11 maggio 2024 incluso (le Dea Card sono acquistabili esclusivamente sul sito e il servizio di prenotazione delle Dea Card tramite email deacard@atalanta.it è sospeso sino a nuova comunicazione);

: riservata, in caso di disponibilità residue, ai possessori di Dea Card in corso di validità emesse prima di sabato 11 maggio 2024 incluso (le Dea Card sono acquistabili esclusivamente sul sito e il servizio di prenotazione delle Dea Card tramite email deacard@atalanta.it è sospeso sino a nuova comunicazione); Terza fase: in caso di disponibilità residua, in vendita libera a tutti i tifosi.

I prezzi dei biglietti Sempre la società bergamasca rende noti anche i prezzi dei biglietti. Nello specifico, i tifosi, volta ottenuto il codice di accesso e averlo inserito nel portale UEFA, dovranno registrarsi per completare l’acquisto del biglietto. Saranno disponibili quattro categorie di posto con prezzi stabiliti dalla UEFA: Categoria 1: 150 €

Categoria 2: 100 €

Categoria 3: 65 €

Categoria 4: 40 € Inoltre si specifica che La ricezione del biglietto sarà in formato digitale sulla app dedicata della UEFA e che non saranno disponibili biglietti cartacei o in formato pdf. L'Atalanta informa infine che le modalità dettagliate, così come i link per la prenotazione del codice di accesso, la pagina del portale UEFA dove acquistare i biglietti e la app dedicata della UEFA dove ricevere i biglietti, verranno comunicate a breve.