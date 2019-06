Icona planetaria di stile, avvenenza e naturalmente classe sul campo, David Beckham rappresenta uno dei campioni più influenti nel calcio moderno. Bandiera del Manchester United e idolo al Real Madrid, apprezzato al Milan e al PSG oltre all’avventura negli Stati Uniti ai Los Angeles Galaxy, lo Spice Boy si è ritirato nel 2013 senza tuttavia allontanarsi dal mondo del pallone. Già presidente dell’Inter Miami negli States nonché azionista del Salford City insieme alle altre leggende dei Red Devils, Beckham resta estremamente popolare a tutte le latitudini. Si può addirittura parlare di devozione dalle parti di Bangkok, capitale della Thailandia, dove il 44enne inglese figura in pianta stabile in un tempio buddista. Lo riporta il Sun, tabloid che certifica la presenza di Becks in un edificio religioso di Wat Pariwat nelle sembianze di una statua: si tratta proprio di una scultura raffigurante il calciatore, scolpito all'interno del santuario, mentre indossa la divisa dello United (kit verosimilmente appartenente al 1997) e sfoggia uno dei suoi look più riconoscibili. Va detto che, come riporta il tabloid britannico, la statua venne installata nel 1998 dopo i Mondiali ma è solo recentemente che turisti e curiosi fanno la fila per vederla. Ancora più curioso il motivo della presenza dell’omaggio a Beckham, dettato dall’architetto del tempio che tifava con passione proprio il Manchester United. Oggetto di culto o semplice slancio calcistico? Basti pensare che l’edificio presenta anche le statue di Barack Obama e Superman, Pinocchio e Topolino, tutti presenti insieme alla scultura del fuoriclasse inglese.