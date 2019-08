Rosario Pergolizzi in panchina, Renzo Castagnini nel ruolo di direttore sportivo. Il nuovo corso del Palermo riparte da loro due. Obiettivo, vincere la Serie D al primo colpo e ritrovare quel professionismo perso poco più di un mese fa. Pergolizzi e Castagnini sono stati presentati in conferenza stampa a una settimana dall'avvio del ritiro, previsto il 12 agosto a Petralia Sottana.

Pergolizzi: “Fiero di poter rappresentare la mia città”

In attesa di definire la rosa che avrà a disposizione, con l'esterno d'attacco Pietro Tripoli e il centravanti Giovanni Ricciardo che rappresenteranno i primi innesti, Pergolizzi ha mostrato di avere idee chiare sullo spirito del nuovo Palermo: "Ho sempre sperato di tornare a Palermo, adesso è capitata questa occasione e non so descrivere la mia felicità. Siamo qua per cercare di onorare questa maglia e fare il bene non nostro, ma della città e dei tifosi - le sue parole - sono orgoglioso di tornare nella città dove sono cresciuto e ho giocato. Per me è un sogno che si avvera, è il sogno che tutti i palermitani vorrebbero avere". Cresciuto nel settore giovanile del Palermo da difensore, tornato in Sicilia per allenare la Primavera dal 2005 al 2010, ora Pergolizzi è pronto per guidare la prima squadra dopo le esperienze da allenatore con Portogruaro, Pavia, Ascoli, Marsala ed Empoli Under 17. "Ben vengano le responsabilità – la sua certezza - per me è fondamentale il lavoro così come la professionalità e il rispetto delle regole". A un patto: "Dobbiamo ricordarci che siamo in Serie D. Il tifo e la città sono da Serie A e lo saranno sempre, noi dobbiamo pensare sempre che siamo in Serie D. So quello che mi aspetta, nel bene e nel male, ma sono abituato a guadagnarmi tutto sul campo”.