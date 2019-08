Balotelli verso il Brasile, pronto contratto di 2 anni e mezzo con il Flamengo. Si complica lo scambio Dybala-Lukaku: non c'è accordo tra i Red Devils e l'attaccante argentino, oggi al J Medical per le visite mediche. L'Inter è pronta a tornare all'assalto del belga. "Finché non firma tutto è possibile", ha detto Conte dopo il successo sul Tottenham. Juve al lavoro anche con il City per lo scambio Danilo-Cancelo: Paratici a Londra per chiudere l'operazione

