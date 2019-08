A 38 anni da compiere a dicembre, ha deciso di affrontare per la prima volta la Serie D. Mario Alberto Santana torna al Palermo e lo fa per indossare una maglia già vestita in B e in A tra il 2002 e il 2006 (con una parentesi al Chievo) con 106 presenze e 5 reti. L'argentino si è svincolato dalla Pro Patria, dove ha giocato lo scorso anno in Serie C, per vestire ancora la maglia rosanero.