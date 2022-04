1/17 ©Getty

Con la vittoria della Liga, Carlo Ancelotti è diventato il primo allenatore di sempre a riuscire a vincere il titolo in ognuno dei 5 principali campionati in Europa: in Italia col Milan, in Inghilterra col Chelsea, in Francia col Psg, in Germania col Bayern Monaco e per l'appunto in Spagna col Real Madrid. Ripercorriamo la sua fantastica carriera