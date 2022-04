26/26 ©LaPresse

DANIELE PADELLI - Tra i tanti altri componenti della rosa che giocarono pochissimi minuti in stagione c'è anche l'ex portiere nerazzurro, oggi all'Udinese.



Ma anche MICHELE RINALDI (all'Imolese in C) e MARCO CRIMI (Triestina in C), ancora in campo tra i dilettanti ci sono invece FRANCESCO GRANDOLFO (Vado); GIANLUCA GALASSO (Gaeta), NICOLA STRAMBELLI (Cerigonola) e LUIGI RANA (Canosa). Mentre PAUL CODREA fa l'allenatore in Romania nel Ghiroda. Si sono invece allontanati dal mondo del pallone GERGELY RUDOLF, SALVATORE MASIELLO e KAMIL KOPUNEK.