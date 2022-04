Latina-Bari 0-1 LIVE, gol di Antenucci

Bari in vantaggio 1-0 a Latina, grazie al gol di Antenucci. Alla squadra di Mignani manca solamente un punto per l'aritmetica promozione in Serie B - non sarebbe così nemmeno raggiungibile dal Monopoli - dopo il ko del Catanzaro col Monterosi. Latina-Bari in diretta su Sky Sport Calcio, canale 202

L'ULTIMO BARI IN SERIE A