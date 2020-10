Serata magica per il fuoriclasse del Psg, tre volte a segno contro il Perù nelle qualificazioni sudamericane. Un bilancio da ritoccare in Nazionale per O Ney, 2° miglior marcatore di sempre della Seleção dopo il sorpasso a Ronaldo il Fenomeno (con tanto di dedica al suo '9' e ai dentoni). E davanti a lui c'è solo una leggenda del calcio. Ecco la top 20 assoluta dei verdeoro