SkyBuffaRacconta Gigi Riva, l’uomo che nacque due volte

Il percorso di Buffa tocca tutti i luoghi più cari dell’infanzia di Luigi Riva: l’oratorio di San Primo, la spiaggia di Reno, il campetto di Laveno, Arolo, l’Eremo di Santa Caterina. Lì è cresciuto libero e spensierato fino a 9 anni, fino alla perdita del padre, cui seguirà quella di una delle sorelle, il trasferimento in collegio e la morte, devastante ed inaspettata, della madre.

“… come se la sorte avesse mandato per aria una delle sue tremende monete e quella moneta fosse caduta dal lato della solitudine e del dolore. Ce ne saranno altri di lanci di moneta nella sua vita, più fortunati, ma l'esito del primo resterà con lui, per sempre”. Federico Buffa

Quelli saranno gli anni più tristi della sua vita, quelli che lui custodirà dentro di sé sempre, ma che saranno il motore del riscatto che troverà soprattutto grazie al calcio e ad un indesiderato trasferimento in Sardegna.

“Per 37 milioni, pagabili in sette rate, Luigi Riva passa dal Legnano al Cagliari.

Glielo diranno con calma che dovrà lasciare il suo adorato lago per andare a giocare nella terra dei sardi, ma se gli avessero detto che quello sarebbe stato l'unico trasferimento della sua carriera, probabilmente non avrebbe dovuto parlare: sarebbe bastata quella sua tradizionale smorfia sul lato sinistro della bocca, che parlava tanto e spesso meglio di lui”. Federico Buffa.

Ad accompagnarlo a Cagliari, con tutto l’affetto e la premura di chi con lui aveva condiviso tanto dolore, la sorella di Luigi Riva, la signora Fausta.

È stata lei, velatamente commossa, a mostrare alla redazione di #SkyBuffaRacconta

il giardino che un tempo ospitava la pianta su cui il piccolo Luigi correva a nascondersi per non andare al collegio di Viggiù, quel fico tanto caro a Gigi, che ancora oggi sorride, al pensiero di quel suo insolito rifugio segreto. È stata lei, insieme alla figlia Edy e al marito, ad aprire le porte della casa di Leggiuno per scandagliare il baule dei ricordi, mostrandoci le fotografie di una vita che solo apparentemente non c’è più, ma che tutti i Riva, gelosamente custodiscono e proteggono come il più prezioso dei tesori.