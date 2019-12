Cagliari, "Gigi Riva presidente onorario dal 18 dicembre". L'annuncio di Giulini

Durante la presentazione a Milano di #SkyBuffaRacconta Gigi Riva, il presidente del Cagliari Tommaso Giulini ha annunciato che Rombo di Tuono sarà il nuovo presidente onorario del club sardo a partire dal prossimo 18 dicembre. Commozione in sala alla presenza del figlio Nicola, Capello, Costacurta, Bergomi e tutto lo staff rossoblù

Le parole di Giulini

Le parole del presidente del Cagliari Tommaso Giulini dal palco: "Come Sky regala agli appassionati di calcio e non solo questo meraviglioso documentario per Natale, anche Gigi Riva ha deciso di fare un regalo a tutti gli innamorati del Cagliari e dal 18 dicembre sarà presidente onorario del nostro club".