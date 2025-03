Il calendario e gli orari delle partite di oggi

Oggi, martedì 11 marzo si scende in campo per le partite di ritorno degli ottavi di finale di Champions League da seguire in diretta su Sky e in streaming su NOW . Studi pre e postpartita affidati a Federica Masolin insieme al top team di ospiti tra cui Fabio Capello, Esteban Cambiasso e Faouzi Ghoulam

Si torna in campo in Europa con la Champions League. Martedì 11 marzo il ritorno degli ottavi di finale della massima competizione europea per club sarà live su Sky Sport e in streaming su NOW, con la possibilità di seguire tutte le partite anche in contemporanea grazie a Diretta Gol. Si inizia domani alle 18.45 con Barcellona-Benfica su Sky Sport Uno, Sky Sport 255 e in streaming su NOW, mentre alle 21 saranno tre i match: Inter-Feyenoord, live su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW, Liverpool-Paris Saint Germain, su Sky Sport 253 e NOW, e la sfida tutta tedesca fra Bayer Leverkusen e Bayern Monaco, in diretta su Sky Sport 254 e NOW. Diretta Gol sarà su Sky Sport 251 e NOW.