Baroni: "Crescita costante, punto di valore"

"Crescita costante, abbiamo dato tutto"

Una Lazio che ha saputo anche soffrire contro un'Udinese molto ben messa in campo: "Non siamo riusciti a dare il nostro ritmo e quindi l'Udinese è stata avvantaggiata, ma a me la squadra è piaciuta, venivamo dall'Europa league dove abbiamo dovuto adattarci, io vedo una costante crescita, adesso recuperiamo energie perché giovedì è domani - conclude - Ho detto ai ragazzi che questo è un punto di valore, io la crescita la vedo proprio lì perché le partite sono anche queste, l'Udinese veniva da tante gare positive, ci sta di non accontentarsi ma allo stesso tempo abbiamo dato tutto".