Eintracht Francoforte, Abraham: 7 turni di stop e maxi multa per la spinta a Streich

È arrivata la tanto attesa decisione del Giudice Sportivo tedesco riguardo quanto accaduto nel finale di Friburgo-Eintracht Francoforte, gara vinta dai padroni di casa per 1-0 e finita in rissa. Il motivo? David Abraham, nel tentativo di recuperare il pallone per l'assalto finale, è passato correndo davanti alla panchina ospite e, in quel frangente, ha allungato il braccio colpendo l'allenatore Christian Streich, che è finito a terra con un volo abbastanza goffo. Da qui è partita una maxi rissa che ha coinvolto anche Grifo, poi espulso insieme ovviamente ad Abraham. Per questo gesto antisportivo, il 33enne difensore dell'Eintracht Francoforte ha ricevuto una squalifica di 7 giornate e dovrà pagare una multa di 25mila euro.