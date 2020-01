Erling Haaland è una sentenza. Dopo l'esordio da sogno in Bundesliga con tripletta, il centravanti norvegese ha realizzato una doppietta nel 5-1 del Borussia Dortmund al Colonia: entrato al minuto 65, l'ex Salisburgo ha segnato dopo 12 minuti con un facile tap-in su respinta corta del portiere. Poi, all'87', ecco la doppietta: scatto in profondità, dribbling al portiere e conclusione vincente da posizione defilata. Haaland è sempre più da record: tra Augsburg e Colonia ha giocato 59 minuti totali in Bundes segnando 5 gol. Una media spaventosa