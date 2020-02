L'ex attaccante del Napoli era uno degli idoli di Haaland quando giocava nello Swansea. La prova? Lo taggava nei suoi primi post su Instagram risalenti al 2016. "Per me è un onore, Haaland è un crack mondiale ed è decisamente più forte di me", ha detto Michu ad As: lo spagnolo si è ritirato a 31 anni tormentato dai problemi fisici

Messi, Drogba o Ronaldo il Fenomeno? No, Miguel Perez Cuesta, meglio noto come Michu. L’ex attaccante di Rayo Vallecano, Swansea e Napoli era tra gli idoli d'infanzia di Erling Haaland, bomber del momento dopo l’impatto da record in Champions League di questa stagione (10 gol in 7 partite tra Salisburgo e Borussia Dortmund) e in Bundesliga con il BVB (8 gol in 5 match nel massimo campionato tedesco). La curiosità è stata scoperta dal quotidiano spagnolo As scorrendo i primi post su Instagram del classe 2000.

Galeotto fu… il tag su Instagram!

Nel 2016 il centravanti norvegese giocava nel Byrne, la squadra in cui è cresciuto. Nelle sue prime immagini pubblicate sul suo profilo ufficiale si nota curiosamente come Haaland abbia taggato sopra il suo volto un altro profilo: quello di michuoviedo9. Si tratta proprio dell’account di Michu. Un po’ come i ragazzini di oggi, sognando di diventare professionisti, taggherebbero Cristiano Ronaldo o Messi sui social. Cristiano Ronaldo appunto. Haaland ha dichiarato di recente che si è ispirato al portoghese, tanto da imitarne l’esultanza in allenamento. Ma nel cuore del baby fenomeno di casa Dortmund c’era anche l'attaccante spagnolo. Una passione nata ai tempi dello Swansea. La storia di Michu è molto particolare e merita di essere raccontata.