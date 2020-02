Stupore. Quando si parla di Haaland è la prima parola che viene in mente. Perché il giovanissimo attaccante norvegese non fa altro che continuare a stupire e meravigliare tutti. Per i suoi record di precocità e di gol e non solo. Con lo Sky Sport Tech abbiamo analizzato una ripartenza del Borussia nella partita di Champions contro il PSG. Attenzione ad Haaland: percorre 60 metri fermando il cronometro a 6.64 secondi. Per fare dei paragoni, il record mondiale è 6.34, quello norvegese 6.55. Se avesse corso ai Mondiali indoor del 2018, il giovane norvegese avrebbe ottenuto il miglior tempo nella sua batteria e nella finalissima sarebbe arrivato ottavo. Tempo impressionante considerando anche la stazza di Haaland, 1.94 per 87 kg. E come fa notare Fabio Capello nello studio di Sky Sport, una prestazione ottenuta sull'erba con i tacchetti, e non in pista con le scarpe da velocista. Un vero e proprio fenomeno.