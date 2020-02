Protagonista nella serata di Champions, il 19enne del Borussia vanta numeri incredibili in stagione ed è recordman per precocità nella competizione dove Cristiano Ronaldo è il re assoluto. Nessuno si sorprenda se Haaland ha confidato di avere proprio nel portoghese il suo mito: "Mi piacerebbe incontrarlo, per me è sempre stato un modello". Più di un tratto in comune tra i due e un recentissimo omaggio in allenamento a CR7

"So che devo migliorare ancora tanto, l’avete visto anche stasera. Il lavoro non è mai sufficiente". Parole a caldo, decisamente sorprendenti, per chi si è ritagliato una serata da protagonista assoluto in Champions League. Lui è Erling Haaland, intervistato al termine di Borussia Dortmund-PSG decisa da una sua doppietta: 2-1 per i gialloneri nell’andata degli ottavi della competizione. Numeri alla mano, l’impatto in stagione del 19enne norvegese lascia a bocca aperta: 39 gol segnati in 29 incontri tra Salisburgo e i gialloneri dove è arrivato a gennaio, lui che da debuttante nella massima competizione europea ha già segnato 10 reti in 7 gare. Nessuno come il baby bomber e figlio d’arte, cresciuto sotto lo sguardo di papà Alf-Inge e con un mito universalmente riconosciuto: parliamo di Cristiano Ronaldo, re assoluto in Champions League per gol (129) e trionfi (5 coppe alzate in carriera). Una stima per CR7 ribadita al termine della notte al Signal Iduna Park, dove Haaland ha confidato: "Mi piacerebbe un giorno incontrare Cristiano Ronaldo. Vorrei parlargli e dirgli che sono un calciatore grazie a lui. Che lui per me è sempre stato un modello". Sulle orme di un autentico fuoriclasse, attaccanti più simili di quanto possa sembrare.

Haaland come Cristiano Ronaldo

Differenti a prima vista, ma entrambi accomunati dal lavoro fisico che hanno maturato nel corso degli anni: se Cristiano è un esempio per la cura maniacale del corpo e l’attenzione a tutti i dettagli, lo stesso baby norvegese sta facendo dell'esuberanza fisica uno dei suoi punti di forza. Impressionante per velocità (6.64 secondi sui 60 metri come appena registrato), Haaland è alto 194 centimetri ed è fisicamente strutturato a dispetto della giovanissima età. Ma non è sempre stato così: da bambino era uno dei più piccoli della scuola calcio, si è sviluppato tardi. E quando si è strutturato, ha dovuto lavorare per migliorare la propria versatilità tecnica nel confronto con gli avversari. La forza del lavoro per diventare un campione, vi ricorda qualcuno? E non è tutto: ricordate un giovanissimo Cristiano Ronaldo alle prese con la maestra a scuola? "Il calcio non ti darà da mangiare", diceva l’insegnante al portoghese che l’ha smentita negli anni. E a suo modo Erling, alle prese con Andreas Vollsund (suo maestro alle elementari), confidò che sarebbe diventato una grande stella del calcio come ha riportato l’Equipe.