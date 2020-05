Dortmund-Schalke 04, dove vedere la partita in tv

Si riparte con il calcio giocato in Germania, sabato alle ore 15.30 Borussia Dortmund e Schalke 04 si sfideranno nell'attesissimo derby della Ruhr. La partita, valida per la 26^ giornata di Bundesliga, sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Football. Su Sky Sport Uno ci sarà Diretta gol

Lo spettacolo della Bundesliga nuovamente protagonista in questo weekend. In calcio tedesco infatti riparte dopo il lungo stop per via dell’emergenza Coronavirus e lo fa con una 26^ giornata tutta da seguire. Tra le sfide assolutamente da non perdere c’è il derby della Ruhr (sabato 16 maggio ore 15.30): il Borussia Dortmund, secondo in classifica a -4 dal Bayern Monaco capolista, sfida al Signal Iduna Park lo Schalke 04, squadra che attualmente occupa la sesta posizione in Bundesliga a quota 37 punti e senza successi in campionato da sette gare. Il Borussia Dortmund punterà molto sul fattore casalingo, visto che è l’unica squadra nei tre tornei professionistici tedeschi a non aver ancora perso in casa nel 2019-20 (9V, 3N).

Dove vedere Borussia Dortmund-Schalke 04 in tv

Il derby della Ruhr tra Borussia Dortmund e Schalke 04, sfida valida per la 26^ giornata di Bundesliga, sarà trasmessa in diretta esclusiva da Sky sabato 16 maggio alle ore 15.30 su Sky Sport Football (satellite e fibra). La telecronaca del match sarà affidata a Pietro Nicolodi. Il commento della gara su Diretta gol (dove verranno trasmessi anche gli altri match di Bundesliga delle 15.30), in onda su Sky Sport Uno, sarà di Riccardo Trevisani. La gara sarà visibile anche in diretta sull' app di Sky Go e i clienti di NOW TV.

Speciali e studi pre e post gara

Prima dell’inizio del match, alle 14, su Sky Sport Sky Sport Football ci sarà lo "Speciale Haaland", dedicato al fenomeno del Borussia Dortmund. A partire dalle 14.30 su Sky Sport Football e Sky Sport 24 spazio a Bundesliga Live: lo studio che introdurrà i match del pomeriggio, condotto da Federica Lodi e con la partecipazione di Massimo Marianella, Riccardo Gentile e Niccolò Omini. Ci saranno inoltre studi di approfondimento pre e post partita con lo "Sky Tech" e la realtà aumentata analizzando le fasi di gara più significative. Sky documenterà le fasi di avvicinamento ai match con le immagini delle squadre all’arrivo negli stadi, il loro ingresso negli spogliatoi, il riscaldamento pre partita sul terreno di gioco, oltre alle interviste prima e dopo i 90 minuti.