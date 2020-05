Bundesliga, il programma del weekend su Sky

Dopo oltre due mesi riparte il campionato tedesco: dal derby della Ruhr a Union Berlino-Bayern, tutte le partite della 26^ giornata saranno trasmesse in esclusiva su Sky Sport. Il programma completo e la guida tv per seguire il weekend di Bundesliga

Il conto alla rovescia per la ripresa del calcio giocato è finito. E' la Bundesliga la prima a ricominciare. Il calcio tedesco torna in campo infatti nel weekend per la 26^ giornata: tutte le 9 partite in programma saranno trasmesse in esclusiva su Sky Sport. Si parte sabato 16 maggio alle 14:30 su Sky Sport Football con Bundesliga Live: lo studio che introdurrà i match del pomeriggio, condotto da Federica Lodi e con la partecipazione di Massimo Marianella, Riccardo Gentile e Niccolò Omini. Poi, alle 15:30, le prime cinque partite, tra cui il derby della Ruhr tra Borussia Dortmund e Schalke 04 su Sky Sport Football. Tutte le reti e le azioni migliori del pomeriggio saranno disponibili grazie a Diretta Gol Bundesliga, sempre alle 15:30 su Sky Sport Uno. Alle 18:30 Eintracht Francoforte-Borussia Moenchengladbach sarà il posticipo del sabato. La 26^ giornata prosegue domenica, con Colonia-Mainz alle 15:30 e il Bayern capolista di scena a Berlino contro l'Union alle 18. Chiude il programma Werder Brema-Bayer Leverkusen, lunedì alle 20:30. Di seguito tutte le indicazioni per seguire la Bundesliga su Sky.

Bundesliga, la guida tv della 26^ giornata

Sabato 16 maggio

Borussia Dortmund-Schalke 04 (ore 15.30): Sky Sport Football (telecronaca di Pietro Nicolodi)

Diretta gol (ore 15.30): Sky Sport Uno

Eintracht Francoforte-Borussia Moenchengladbach (ore 18.30): Sky Sport Uno e Sky Sport Football (telecronaca di Andrea Marinozzi)