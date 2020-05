Succede anche questo nel 4-1 che il Wolfsburg rifila al Bayer Leverkusen: due gol fotocopia realizzati da un difensore che non aveva mai segnato prima. Stesso assistman, stesso marcatore, cambia solo... la porta

Uno schema, senza dubbio. Talmente riuscito che il Wolfsburg decide di proporlo per due volte nella stessa partita. Arnold calcia la punizione con il suo mancino tagliato, Pongracic corregge di testa infilando l’angolino lontano. Stesso assistman, stesso autore del gol, cambia solo la porta, perché la prima volta il difensore croato segna nel primo tempo, sbloccando la gara a 2’ dall’intervallo, e la seconda si ripete nella ripresa, per il poker a 15’ dalla fine.



Succede anche questo nel 4-1 che il Wolfsburg rifila al Bayer Leverkusen, ridimensionandone a domicilio le ambizioni dopo l’ottima ripresa di campionato: due gol fotocopia, in cui cambia solo l’angolazione delle riprese ma non la resa finale. E Pongracic, che trova così i suoi primi gol in carriera, può stare certo che dalla prossima volta godrà di una marcatura diversa, ora che tutti conoscono lo schema.