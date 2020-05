Il Wolfsburg ha segnato tre gol di testa in una singola partita di Bundesliga nella vittoria per 4-1 contro il Leverkusen nell’ultimo turno per la prima volta da quando Opta raccoglie questo dato (2004/05). In effetti i Lupi hanno già segnato 11 reti con questo fondamentale in stagione (non fanno meglio dal 2014/15 con 13)