Zero gol, zero punti e un infortunio da valutare. È stata una giornata da dimenticare per Erling Haaland. Al primo Klassiker della sua carriera, l'attaccante del Borussia Dortmund non è riuscito a mantenere la sua straordinaria media realizzativa contro il Bayern Monaco e, alla fine, un gol di Kimmich ha regalato il successo ai bavaresi e il +7 in classifica ai danni dei rivali. Ma a preoccupare i gialloneri sono ora le condizioni del norvegese, costretto a chiudere anzitempo il suo match per far posto, al 72', a Giovanni Reyna. Il classe 2000 è uscito zoppicando ed è poi rientrato in panchina con una vistosa fasciatura per seguire gli ultimi minuti di gioco. Ma come si è fatto male? A provocare l'infortunio potrebbe essere stato, involontariamente, l'arbitro Stieler. Pochi minuti prima di lasciare il terreno di gioco, infatti, Haaland è stato protagonista di uno scontro di gioco con il direttore di gara: il centravanti correva per trovare la posizione ideale a ricevere la sfera, ma si è imbattuto nelle gambe dell'arbitro e rischia di aver subito una distorsione al ginocchio. Un problema non da poco per il Borussia che rischia di dover fare a meno della sua punta di riferimento, autore già di 10 gol in Bundesliga e 41 complessivamente in stagione, per tentare una disperata rimonta ai danni del Bayern. Ma l'allenatore Favre si è detto fiducioso: "Non dovrebbe essere nulla di grave".