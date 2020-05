Lipsia-Hertha Berlino 0-1 LIVE. Segna Grujic

Dopo la netta vittoria contro il Mainz e con un Timo Werner in grande forma, il Lipsia scende in campo contro l'Hertha per proseguire nella rincorsa a un posto in Champions. Fra gli ospiti gioca dal 1' la rivelazione Cunha, talento brasiliano che interessa all'Inter. Diretta Sky Sport Uno e Sky Sport Football alle 18.30

