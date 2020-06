In occasione della sfida interna contro il Lipsia, sulle gradinate del RheinEnergieStadion la dirigenza del Colonia ha fatto allestire un "mosaico" di maglie vecchie e nuove, in parte messe a disposizione dai fan collezionisti dopo l'appello sui social, oltre a sciarpe e pupazzi di peluche colorati di biancorosso. Un modo per far sentire meno soli i giocatori

