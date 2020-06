Colonia-Lipsia LIVE: le formazioni ufficiali

Dopo il pareggio contro l'Hertha Berlino, la squadra di Nagelsmann prova a ottenere i tre punti in trasferta nella non semplice gara di Colonia. Il Lipsia proverà a scavalcare nuovamente Gladbach e Bayer e proverà a restare in scia del Dortmund. Per la formazione di Gisdol l'obiettivo è raccogliere punti per migliorare la propria classifica. Diretta Sky Sport Uno e Sky Sport Football alle 20.30