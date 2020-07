Dopo lo 0-0 dell'andata, i biancoverdi esultano grazie alla regola dei gol fuori casa. Un'incredibile autorete di Theuerkauf ha subito portato in vantaggio il Werder, poi le emozioni del finale che tuttavia non cambiano il verdetto. Brema in Bundes, l'Heidenheim resta in Zweite

Con il brivido fino alla fine, ma il Werder Brema ce l'ha fatta. La squadra di Kohfeldt ha avuto la meglio nel doppio confronto contro l'Heidenheim per decretare chi avrebbe partecipato al prossimo campionato di Bundesliga. Dopo lo 0-0 dell'andata, la gara di ritorno è finita 2-2. Una sfida indirizzata subito sulla via di Brema: al 3', un clamoroso autogol di Theuerkauf dal limite dell'area ha portato in vantaggio gli ospiti che poi hanno difeso il risultato fino ai minuti finali, sfiorando anche il raddoppio in più occasioni (bravo Muller su Rashica e Sargent). Poi succede di tutto: il pareggio di Kleindienst in ribattuta dopo una grande azione di Mohr conclusa sulla traversa e il gol dell'1-2 di Augustinsson in contropiede. C'è ancora tempo per la doppietta di Kleindienst allo scadere su rigore, poi è festa Werder grazie alla regola dei gol fuori casa. Niente passerella finale per Claudio Pizarro: il 41enne peruviano, prossimo al ritiro, è rimasto in panchina per tutta la partita.



HEIDENHEIM-WERDER BREMA 2-2

3' aut. Theuerkauf (W), 85' Kleindienst (H), 94' Augustinsson (W), 97' rig. Kleindienst (H)



HEIDENHEIM (4-4-2): Muller; Busch (78' Multhaup), Mainka, Theuerkauf, Fohrenbach; Schnatterer (46' Otto), Griesbeck, Dorsch (66' Sessa), Leipertz (67' Mohr); Kleindienst, Thomalla (46' Schimmer). All. Schmidt

WERDER BREMA (3-4-1-2): Pavlenka; Veljkovic (69' Langkamp), Vogt, Friedl; Gebre Selassie, Eggestein, Klaassen, Augustinsson; Osako (68' Bartels); Sargent (88' Gross), Rashica (80' Fullkrug). All. Kohfeldt

Ammoniti: Dorsch, Multhaup (H); Augustinsson, Klaassen (W)