Gomez si ritira dopo la promozione dello Stoccarda

Dallo Stoccarda allo Stoccarda, con la festa per il ritorno in Bundesliga: la chiusura perfetta di quel cerchio che è la carriera di Mario Gomez. Che, dopo la festa promozione di quella che ha sempre definito "la mia squadra", ha deciso di dire basta mettendo fine a un percorso ricco di gol e successi, ma anche di cadute e risalite. Gli ultimi due anni e mezzo rappresentano la sintesi perfetta della sua carriera. A gennaio 2018 l'emozionante ritorno allo Stoccarda dopo dieci anni, lo straordinario impatto con gli 8 gol segnati nel girone di ritorno della Bundesliga e poi il crollo. La stagione 2018/2019 fu disastrosa: appena 7 gol in campionato e una clamorosa retrocessione, con tanto di esclusione dall'undici titolare nella doppia sfida play-out contro l'Union Berlino. L'ultima caduta di Mario Gomez, uno che è sempre stato abituato a non mollare. Non l'ha fatto neanche l'estate scorsa, quando decise di accettare una riduzione di stipendio e di restare anche nella Seconda Divisione tedesca. "Lo Stoccarda non lo abbandono, tutto è iniziato qui e tutto deve finire qui": promessa mantenuta, così come quella di riportare subito questo club in Bundesliga. E di ritornare a vincere lì dove tutto è cominciato, dagli esordi alla promozione a centravanti titolare ottenuta da Giovanni Trapattoni, uno dei primi a credere in lui. Mario Gomez ce l'ha fatta, si è rialzato ancora un'ultima volta prima di ritirarsi. E l'ha fatto ottenendo il successo forse più bello di una carriera che lo ha visto arrivare sin sul tetto d'Europa oltre che di Germania, la prima volta proprio con il suo Stoccarda nel 2007.

La scelta di Firenze e la sfortunata esperienza in Italia

Tedesco, ma con il nome spagnolo e con il cuore caldo del mediterraneo. Eredità delle sue origini andaluse, che lo hanno portato a vivere sempre con passione e istintività la sua vita. Caratteristiche che, nella sua lunga carriera, lo hanno portato a scegliere sorprendente Firenze dopo gli anni d'oro vissuti al Bayern Monaco. Gomez scelse di accettare l'offerta di Della Valle, preferendo la Fiorentina al Napoli, alla Juve e ad altri top club europei. In 25mila lo accolsero al Franchi, accorrendo allo stadio solo per vederlo indossare per la prima volta la maglia viola. Un colpo di fulmine sfociato in grande affetto, ma mai definitivamente in amore. Colpa delle sue ginocchia fragili, che non gli permisero mai di esprimersi ad alti livelli in Italia. Appena 7 gol in Serie A in due anni, 10 in totale considerando anche le coppe. Una doppietta alla seconda di campionato, ma fu solo un'illusione. Gomez restò fermo per cinque mesi per una lesione al legamento di un ginocchio, poi a marzo fu costretto a fermarsi di nuovo per una lesione al collaterale dopo un gran gol alla Juve agli ottavi di Europa League. La successiva stagione fu ugualmente sfortunata: prima un infortunio alla coscia, poi quello alla caviglia. In mezzo tanti gol sbagliati, le critiche, le difese di Montella e qualche gol illusorio. Storia di una passione travolgente mai sbocciata definitivamente in amore.