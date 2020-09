Via libera dei Länder alla Bundesliga: con Bayern-Schalke 04, partita che aprirà il campionato tedesco venerdì sera, tornerà il pubblico negli stadi, anche se in misura ridotta: capienza al 20%. Già in Coppa di Germania c'era stato un primo via libera al pubblico, ma deciso in base a regole locali CORONAVIRUS, GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA

Torna la Bundesliga e torna il pubblico negli stadi tedeschi. Il via libera è arrivato dai Länder, gli Stati che compongono la Federazione tedesca. A partire da Bayern Monaco-Schalke 04, in programma venerdì 18 settembre alle 20.30, gli stadi torneranno a riempirsi di tifosi, anche se in misura ridotta: la capienza massima sarà del 20%. Un via libera condizionato dall'evoluzione della pandemia di coronavirus, con la situazione che sarà monitorata costantemente dalle autorità. Un test che per ora avrà una durata di 6 settimane e che sarà normato da regole precise per ingressi e distanziamento fisico.