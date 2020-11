L’ex interista protagonista nella sfida tra il suo Borussia Moenchengladbach e il Leverkusen, con uno strepitoso gol “alla Ibrahimovic”: scorpione e palla in rete con il tacco. Purtroppo per lui, però, inutile nel 4-3 finale

Un gol di quelli che fanno subito il giro del mondo. Girano, girano, e finiranno anche sugli smartphone dei tifosi interisti, che probabilmente non lo rimpiangeranno, ma che rimarranno ugualmente a bocca aperta vedendo Valentino Lazaro capace di certe prodezze. L’esterno austriaco, che in sei mesi di Inter, nella passata stagione, non si era mai messo in mostra, ha rubato la scena nel finale della partita tra il Bayer Leverkusen e il Borussia Moenchengladbach, la sua attuale squadra (dopo il finale della scorsa stagione al Newcastle).



Tacco volante, chiamatelo anche “colpo dello scorpione”: alla Ibrahimovic, per citare lo specialista per eccellenza, ma in passato ci riuscirono anche Mkhitaryan (allo United, su assist proprio di Ibra) e Giroud, che nel 2017 vinse così il Puskas Award per il gol più bello dell’anno. Stavolta riesce a Lazaro, che su un cross dalla destra si trova troppo avanti rispetto alla palla e la colpisce nell’unico modo possibile, con un colpo di tacco volante. Bello, bellissimo, ma purtroppo inutile. Arrivato al 94’ è servito solo a rendere meno amara la sconfitta del Gladbach, che ha perso 4-3; e forse a Lazaro per provare a vincere un Puskas…