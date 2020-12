Gol da record per Youssoufa Moukoko . L'attaccante classe 2004 del Borussia Dortmund è infatti andato a segno per il centro del temporaneo 1-1 sul campo dell'Union Berlino ed è diventato il più giovane marcatore nella storia della Bundesliga . A 16 anni e 28 giorni infatti battuto il record stabilito da Florian Wirtz (a 17 anni e 34 giorni) lo scorso 6 giugno nella sconfitta per 4-2 del suo Bayer Leverkusen contro il Bayern Monaco. Wirtz aveva a sua volta superato il primato nel campionato tedesco che apparteneva a Nuri Sahin dal 2005. Il gol di Moukoko non ha però permesso al Dortmund di evitare la sconfitta per 2-1 , con l'Union a segno con Awoniyi e Friedrich.

Doppio record: è il più giovane esordiente in Champions

A Moukoko, sei presenze in carriera in Bundesliga, sono bastati 217 minuti per siglare il suo primo gol in campionato. Un altro record per il giovanissimo attaccante tedesco di origine camerunense, che lo scorso 8 dicembre, con l'ingresso in campo al 58' della partita contro lo Zenit, era diventato il più giovane di sempre ad aver fatto il suo esordio in Champions League. L'attaccante del Borussia Dortmund aveva infranto un primato di precocità che resisteva dal 1994 e apparteneva a Celestine Babayaro, all'epoca giocatore dell'Anderlecht.