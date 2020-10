1/21

Non ci sono riusciti Fati e Cherki nella scorsa edizione, ma attenzione a Youssoufa Moukoko. Classe 2004 e 16 anni da compiere il prossimo 20 novembre per il talento del Borussia Dortmund, pronto a entrare nella storia della Champions League. Qualora venisse schierato il 24 novembre contro il Bruges, l'attaccante camerunense diventerebbe il più giovane esordiente nella competizione. C'è la volontà del club d’iscriverlo alla lista B al raggiungimento dei 16 anni, ecco perché si punta al record del 1994. Quali sono i 20 giocatori più giovani scesi in campo finora?