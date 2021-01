Nuovo primato per il bomber del Bayern Monaco andato a segno nella sfida di campionato vinta dai bavaresi 2-1 sul Friburgo. Lewandowski ha realizzato il 21° gol in Bundesliga alla fine del girone d'andata battendo il precedente record di 20 reti al 'giro di boa' stabilito nella stagione 1968-69 da Gerd Muller

Ancora un'impresa di Robert Lewandowski, 'giocatore dell'anno' 2020 per la Fifa, e goleador che sembra non conoscere limiti. Nel match che il Bayern ha vinto per 2-1 sul Friburgo interrompendo la serie di cinque vittorie consecutive dei rivali, il polacco ha segnato il suo 21° gol in campionato, stabilendo un nuovo record della Bundesliga, Infatti il campionato è giunto a metà (e il Bayern è 'campione d'inverno') e mai nessuno aveva segnato così tante reti al giro di boa del torneo. Il precedente primato, e non poteva essere altrimenti, era di un'altra 'leggenda' del Bayern, Gerd Muller, che nel campionato 1968-69 aveva segnato 20 reti in 17 partite.