L’allenatore lascerà la guida dei bavaresi al termine della stagione. È il nome più concreto per succedere a Löw in nazionale: "Non ho ancora deciso nulla, voglio prima metabolizzare questi ultimi giorni che non sono stati facili"

Alla guida del Bayern Monaco , soltanto un anno fa, era stato capace di vincere tutto. Ma non è bastato per proseguire insieme: Hans-Dieter Flick non sarà più l’allenatore dei bavaresi a partire dalla prossima stagione. "Oggi ho detto alla squadra che avevo informato la società dopo la partita col Paris Saint - Germain che avrei voluto risolvere il contratto al termine della stagione. Ho aspettato perché sapevo quanto fosse difficile dire una cosa del genere prima di una partita. Sono assolutamente soddisfatto di questo gruppo, dell'atteggiamento e della qualità espressa e sono grato di poterla guidare fino alla fine della stagione. Ringrazio anche il Bayern che mi ha dato l'opportunità di lavorare con una squadra così" ha annunciato Flick ai microfoni di Sky Sport Deutschland, al termine della gara col Wolfsburg vinta per 3-2.

Bayern e Flick, i progetti per il futuro

Il nome di Flick è stato accostato con insistenza alla nazionale tedesca negli scorsi giorni come successore di Joachim Löw. Ma sul punto l’allenatore non si è voluto esprimere con decisione: "Non ho ancora deciso per il futuro, non c'è stato nessun colloquio con Bierhoff. Di certo la nazionale è un'opzione che ogni allenatore considera. Ora però devo prima metabolizzare tutto quello che è successo in questi giorni, perché non sono stati facili nemmeno per me". Per quanto riguarda la panchina del Bayern Monaco il candidato più accreditato è Julian Nagelsmann, attualmente al Lipsia.