Sami Khedira ha annunciato il ritiro dal calcio giocato, all'età di 34 anni. Il centrocampista smetterà dopo aver concluso la stagione con l'Hertha Berlino, quando manca ormai soltanto una giornata al termine della Bundesliga. "È un passo piuttosto difficile, ma è l'unica cosa giusta da fare. Quindici anni da professionista hanno lasciato il segno e ora devo essere onesto su ciò che posso e non posso fare. Alla fine, la gratitudine supera tutto ciò che posso provare. Rimarrò in questo mondo, vedremo in quale veste" ha spiegato Khedira in un comunicato ufficiale. Allo stesso modo, l'Hertha l'ha salutato così: "Un grande lascia il calcio. Anche se è da molto tempo che non indossi la nostra maglia, ti ringraziamo. È fantastico che tu ci abbia aiutato in una situazione difficile".