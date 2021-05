Un gol per scrivere un’altra pagina di storia, l’ennesima della sua incredibile carriera. Nel successo per 5-2 del Bayern Monaco, già campione di Germania, l’Augsburg – nell’ultima giornata di Bundesliga – Robert Lewandowski ha realizzato la 41^ rete in questo campionato superando il record di Gerd Müller (fermo a 40) che durava da ben 49 anni, diventando così l’attaccante più prolifico di sempre in una singola edizione di Bundesliga. Un traguardo storico per il polacco, che al 90’ ha siglato il gol che lo fa entrare di diritto nella storia del calcio tedesco.