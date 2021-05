Traguardo conclusivo per la Bundesliga, campionato che registra tutte le ufficialità mancanti. Già assegnato il titolo al Bayern oltre ai posti per Champions ed Europa League, l'Union Berlino chiude 7° e si qualifica alla Conference League ('Gladbach fuori dall'Europa). Werder retrocesso, Colonia allo spareggio salvezza. Lewandowski fa 41 gol: record assoluto in una stagione. Ecco tutti i verdetti dalla Germania

