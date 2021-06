Rummenigge: "Addio nel momento più logico". Kahn: "Ora tocca a me"

Karl-Heinz Rummenigge che ha commentato così la decisione di lasciare il Bayern: "È il momento strategicamente più sensato e logico. Siamo alla fine dell'anno finanziario, Oliver Kahn come nuovo CEO sarà responsabile della nuova stagione. Ho detto due anni fa che stavamo pianificando una transizione prudente, che ora finalmente si sta realizzando. Auguro sinceramente al Bayern il maggior successo possibile, valori intatti e un senso di unità incrollabile", le sue parole al sito ufficiale della società tedesca. Testimone che ora passa a Oliver Kahn, 632 partite tra i pali del Bayern e dal 1° gennaio 2020 membro del Cda del club: "Come CEO Karl-Heinz Rummenigge ha svolto un ottimo lavoro per il Bayern per oltre 20 anni. Durante questo periodo, il club ha vinto tutto ciò che c'era da vincere. Ora è giunto il momento per me di assumermi la responsabilità ai vertici del club. Negli ultimi 18 mesi ho avuto modo di conoscere tutte le sfaccettature del club e so molto bene come funziona il Bayern e quali sfide stiamo affrontando. Sono consapevole del compito e della responsabilità, non vedo l'ora""