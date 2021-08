Il cambio "extra" che non c'è

approfondimento

Una vittoria sudata (3-1 il finale, con il Wolfsburg sotto 1-0 capace di pareggiare solo al 90' con Brekalo prima di imporsi ai supplementari) e ribaltata dal Tribunale sportivo della federcalcio tedesca, trasformata in una vittoria a tavolino (2-0) per il Preussen Munster che aveva fatto ricorso facendo notare che Van Bommel, nel corso del match, aveva effettuato 6 cambi anziché i 5 consentiti dal regolamento della Coppa di Germania, dove non è previsto un cambio "extra" in caso di supplementari come accade invece in altre competizioni.



A una settimana dal match, il verdetto della Federazione, che ha accolto il ricorso del Preussen Munster e punito la disattenzione di Van Bommel. Nel frattempo, i "Lupi" hanno iniziato al meglio la Bundesliga: vittoria sul Bochum (1-0) e "solo" 4 cambi.